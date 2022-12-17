У Кривому Розі з-під завалів зруйнованого рашистами будинку дістали тіло 1,5-річного хлопчика

13 людей поранені, серед них – четверо дітей.

Після опівночі у Кривому Розі рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого російською ракетою будинку тіло 1,5-річного хлопчика.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його словами, вчорашній ракетний обстріл Дніпра забрав чотири життя.

“Росіяни вбили 64-рiчну жінку і молоду родину з маленьким сином. Тринадцятеро людей поранені. Серед них четверо дітей”, – додав очільник області.

Резіченко додав, що вночі росіяни продовжили обстрілювати Дніпропетровщину. Під вогонь потрапили дві громади Нікопольського району – Червоногригорівську та Марганецьку

“Люди цілі. Пошкоджені будинки та лінії електропередач”, – повідомив керівник ОВА.

Нагадаємо, вчора російська ракета влучила в житловий будинок у Кривому Розі. Станом на вечір 16 грудня було відомо про трьох загиблих і 13 поранених. Також рашисти обстріляли об’єкти енергетичної інфраструктури у різних районах Дніпропетровщини. Є серйозні руйнування. // LB.ua