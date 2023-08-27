У Курську безпілотники СБУ влучили по п’яти російських літаках та радарах С-300, – джерела

Також серед уражених цілей – дві зенітні установки «Панцир».

Курський аеродром вночі 27 серпня атакувала військова контррозвідка СБУ.

Як повідомляють джерела LB.ua, дрони-камікадзе відпрацювали по чотирьох літаках Су-30 та одному МІГ-29. Також серед уражених цілей – радари комплексу С-300 та дві зенітні установки «Панцир».

Майже всі безпілотники СБУ долетіли до своїх цілей, за попередньою інформацією тільки 3 з них були збиті ППО Росії. Судячи з того, що навіть самі росіяни зафіксували як мінімум 13 вибухів, «бавовна» вийшла вражаючою. Точні наслідки уражень та кількість загиблих і поранених дізнаємось найближчим часом. Чергову бавовну успішно запалили військові контррозвідники з 13-го Головного управління СБУ.