У Києві зафіксували чотири «прильоти» дронів, один – у житловий будинок
З самого ранку у столиці України триває повітряна тривога.
Станом на 9 ранку по Києву зафіксовано 4 прильоти.
Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.
“Ворог продовжує атакувати. Підтверджено влучання по житловому будинку в Шевченківському районі. Наразі інформація про постраждалих уточнюється. Просимо, залишайтеся в укриттях!” – йдеться у повідомленні.
Атака Києва дронами 17 жовтня: що відомо
Сьогодні, 17 жовтня, вранці російські окупанти атакували Київ іранськими дронами-камікадзе, пролунало кілька вибухів у Шевченківському районі столиці. Після чого там виникла пожежа в нежитловій будівлі.
За словами радника голови МВС Антон Геращенко, у Києві іранський дрон ударив у багатоповерховий житловий будинок. Тривога триває, залишайтеся в укриттях!
Також у Києві перекрили рух транспорту на ділянці між Хрещатиком та цирком. Внаслідок прильоту дронів-камікадзе спалахнула офісна будівля.
Крім того, удар у Києві був і в районі залізнодорожнього вокзалу. // УНІАНTweet