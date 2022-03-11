У Львові затримали ймовірного диверсанта з Маріуполя

Контролери ЛКП “Львівавтодор” спільно з правоохоронцями затримали чоловіка. Після чого його доправили у районний відділ поліції.

Про це повідомили у ЛКП.

З’ясувалося, що небайдужі мешканці повідомили про підозрілу особу на одній з вулиць Львова, яка порушила обмеження комендантської години. Чоловік приїхав до Львова з Маріуполя і входив до незаконних збройних формувань. Також в нього виявили SIM-картку російського оператора.

Контролери ЛКП “Львівавтодор” спільно з правоохоронцями затримали чоловіка. Після чого його доправили у районний відділ поліції.

Діло