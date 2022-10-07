Російські окупанти за добу випустили по Сумській області 170 снарядів

Внаслідок обстрілів є загиблий та поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенко в Telegram .

“За минулу добу на Сумщині зафіксовано 19 обстрілів, всього 170 прильотів на території регіону. Серед іншого ворог застосував некеровані ракети з вертольота”, – розповів він.

Зазначається, що внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки, адміністративні будівлі та лінії електропередачі, а також є поранені.

При цьому сьогодні окупанти продовжують завдавати ударів по регіону. Вже відомо про одного загиблого.