Після ранкової атаки російських «шахедів» у Миколаєві масштабні руйнування (фото)

Внаслідок атаки на Миколаїв травмовано двоє людей

Зранку 6 липня з 09:23 до 09:40 росіяни атакували Миколаїв групою БпЛА типу Shahed 131/136. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника місцевої обласної військової адміністрації Віталія Кіма.

Внаслідок атаки травмовано двоє людей. 31-річна жінка госпіталізована у стані середньої тяжкості, 35-річному чоловікові медична допомога надана на місці.

Наразі відомо про пошкодження десяти житлових будинків, закладу харчування, банку. Ведуться роботи з ліквідації наслідків.

Нагадаємо, сьогодні відбувся третій за тиждень приліт російських дронів по будівлі Територіального центру комплектування. 6 липня влучання сталося в Кременчуці. Попередньо, серед військовослужбовців і працівників ТЦК та СП поранених і загиблих немає.

Внаслідок атаки на ТЦК сталося також влучання ворожого БпЛА у житловий будинок поруч. На місці працюють екстрені служби. Додаткова інформація про постраждалих уточнюється.

До слова, у ніч на 6 липня російські терористи атакували Україну чотирма зенітними керованими ракетами С-300 із Курської обл. та 157-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Зафіксовано влучання ударних БпЛА противника у 19 локаціях, а також падіння збитих – на двох локаціях.