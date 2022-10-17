У Лимані знайшли тіла ще сімох цивільних, убитих під час окупації

У деокупованому Лимані Донецької області виявили тіла ще семи цивільних, яких російські війська вбили під час окупації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка .

Крім того, він розповів, що минулої доби окупаційні війська знову обстріляли населені пункти регіону. Внаслідок чого загинули чотири мирні жителі.

“За 16 жовтня росіяни вбили 4 мирних мешканців Донбасу: у Бахмуті, Кліщіївці, Зарічному та Авдіївці. Ще 10 людей за вчора отримали поранення”, – повідомив Кириленко.

Всього з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинули 1020 осіб, ще 2415 отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.