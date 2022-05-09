У Макарові на Київщині знайшли тіла ще трьох мирних мешканців, вбитих окупантами

За процесуального керівництва Києво-Святошинської окружної прокуратури розслідується кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Під час проведення слідчих дій поблизу смт Макарів на узбіччі автодороги виявлено поховання трьох цивільних осіб.

За попередньою інформацією, військовослужбовці збройних сил РФ під час окупації населеного пункту пострілами в голову вбили трьох чоловіків.

Досудове розслідування триває.

Прокурори Київщини продовжують документувати злочини військовослужбовців РФ для притягнення їх до відповідальності.

Якщо ви стали свідком воєнного злочину РФ, фіксуйте та надсилайте докази: https://warcrimes.gov.ua

Офіс Генпрокурора