У Маріуполі 27 колаборантів присягнули окупантам

Дійсна влада міста вже працює над ідентифікацією зрадників.

У Маріуполі 27 поліцейських-колаборантів присягнули на вірність окупаційній владі росіян.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

“Плюс 27 колаборантів – поліцейських. Вчора на сакральному місці окупантів поруч з пластиковою бабкою з прапором СРСР з благословіння церкви московського патріархату 27 мешканців Маріуполя та району принесли гауляйтеру Іващенку присягу на вірність окупантів. Працюємо над ідентифікацією мерзот. Відплата вже поруч”, – пише Андрющенко.

LB.ua