Полк «Азов» за добу знищив у Маріуполі 2 танки і 4 бронемашини

Також «азовці» узяли полонених.

За добу бійці полку Азов знищили 2 танки, 2 БМД, 2 БМП, багато ворожої піхоти.

Про це повідомляє полк «Азов» з Маріуполя.

«Також є окупанти, що потрапили в полон, – зазначено в повідомленні. – Боротьба за український Маріуполь триває».Нагадаємо, сьогодні заступник командира полку «Азов» з позивним «Калина» закликав українців допомогти захисникам Маріуполя, деблокувавши місто, щоб вивезти звідти дітей. // LB.ua