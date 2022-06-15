У Маріуполі «раптом» згоріли вантажівки окупантів та помер співробітник МНС РФ (відео)

Петро Андрющенко зазначив, що зруйноване місто все ще чинить опір російській окупації.

Російських окупантів в зруйнованому Маріуполі переслідують невдачі. На Таганрозькому шосе «раптом» згоріло два тягачі та три великі причепи до вантажівок.

Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

За його словами, інцидент стався 9 червня на стоянці техніки МНС. Величезний стовп чорного диму було видно за кілька кілометрів. Зазначається, що причиною інциденту став підпал.

Крім того, 11 червня напередодні святкування Дня Росії під час роздачі так званої гуманітарної допомоги біля «Метро» працівника МНС РФ вдарили в спину ножем. Повідомляється, що поранений помер.

«Місто не прийняло окупацію. Потроху пасивний опір по саботажу переходить в активну фазу. Просто підтверджені факти. Більше не можу коментувати зі зрозумілих причин. Кажемо вам, мраzота. Починайте озиратися. Відплата вже близько», — йдеться в повідомленні. // УНІАН