У Маріуполі російські окупанти почали допитувати дітей

Після допиту батьків у їх присутності починають уточнюючий допит дітей щодо подробиць.

У Маріуполі російські окупанти почали допитувати навіть дітей.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

«Останні евакуйовані з Маріуполю повідомляють, що росіяни вже дійшли до допитів дітей. Після допиту батьків у їх присутності починають уточнюючий допит дітей щодо подробиць. Намагаються спіймати батьків на неправді», — повідомив він.

Як повідомляв УНІАН, раніше Андрющенко розповів, де тримають тих маріупольців, які не пройшли «фільтрацію» російських окупантів. Ці приміщення наповнені людьми так, що вони вимушені стояти та сидіти там на навпочіпки.

УНІАН