У Маріуполі росіяни обстріляли мечеть, де люди ховаються від бомбардувань РФ

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На території мечеті перебувають 86 громадян Туреччини, з них 34 дитини.

Мечеть султана Сулеймана Пишного і його дружини Хюррем Султан (Роксолани) у Маріуполі зазнала обстрілу з боку російських загарбників.

У Маріуполі росіяни обстріляли мечеть, де люди ховаються від бомбардувань РФ

Маріуполь. Фото: Азов Маріуполь

Про це повідомило Міністерство закордонних справ України у Twitter.

Зазначають, що в мечеті переховуються понад 80 людей.

«Мечеть султана Сулеймана Пишного та його дружини Роксолани (Хюррем Султан) у Маріуполі зазнала обстрілу з боку російських загарбників. Від обстрілів там переховуються понад 80 дорослих і дітей, у тому числі громадяни Туреччини», — йдеться в повідомленні.

Раніше радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що на території цієї мечеті перебувають 86 громадян Туреччини, з них 34 дитини. Він також зазначив, що 11 березня російська армія обстрілювала Маріуполь з району селища Широка Балка. Напрям обстрілу — в тому числі по будівлі мечеті.

«Виникає логічне запитання, чи знає пан Ердоган, що в ці хвилини Путін може знищити 86 його співгромадян? І невже лідер нації буде спокійно спостерігати за нелюдським знищенням громадян Туреччини, обмежившись лише гарантією беззмістовних перемовин РФ та України?» — написав Андрющенко у фейсбуці. // LB.ua

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