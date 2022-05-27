У Маріуполі виявили місце загибелі 70 мирних жителів

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Окупанти вивезли тіла для поховання в братську могилу. Ідентифікацію окупаційні МНСники не проводили.

У Маріуполі виявили чергове місце масової загибелі мирних людей. Під час розбору завалів на території колишнього заводу «Октябрь» знайшли близько 70 тіл.

У Маріуполі виявили місце загибелі 70 мирних. Окупанти вивезли тіла для поховання в братську могилу, – Андрющенко

Завод Октябрь у Маріуполі (ілюстративне фото) / Wikimapi

Пошукові роботи в тимчасово окупованому місті проводили російські МНСники, повідомив радник мера Петро Андрющенко в Telegram.

«Причина та сама — людей заперло уламками будівлі після обстрілу. Тіла загиблих було запаковано в пластикові мешки та вивезено для поховання в братьску могилу в с.Старий Крим. Ідентифікації не проводилось, та місцеві кажуть, що особливо ідентифікувати не було чого з огляду на стан тіл», – написав він.

Старий Крим – селище в Донецькій області, що в 5 кілометрах від Маріуполя. Це лише одне з щонайменше чотирьох місць, куди окупанти звозять тіла убитих ними мешканців міста. Людей хоронять у траншеях. Перші викопані траншеї на території Старокримського кладовища з’явилися 24 березня – вже після того, як селище було окуповане російськими військовими. // LB.ua

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