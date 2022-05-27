У Маріуполі виявили місце загибелі 70 мирних жителів

Окупанти вивезли тіла для поховання в братську могилу. Ідентифікацію окупаційні МНСники не проводили.

У Маріуполі виявили чергове місце масової загибелі мирних людей. Під час розбору завалів на території колишнього заводу «Октябрь» знайшли близько 70 тіл.

Пошукові роботи в тимчасово окупованому місті проводили російські МНСники, повідомив радник мера Петро Андрющенко в Telegram.

«Причина та сама — людей заперло уламками будівлі після обстрілу. Тіла загиблих було запаковано в пластикові мешки та вивезено для поховання в братьску могилу в с.Старий Крим. Ідентифікації не проводилось, та місцеві кажуть, що особливо ідентифікувати не було чого з огляду на стан тіл», – написав він.