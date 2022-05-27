У Маріуполі виявили місце загибелі 70 мирних жителів
Окупанти вивезли тіла для поховання в братську могилу. Ідентифікацію окупаційні МНСники не проводили.
У Маріуполі виявили чергове місце масової загибелі мирних людей. Під час розбору завалів на території колишнього заводу «Октябрь» знайшли близько 70 тіл.
Пошукові роботи в тимчасово окупованому місті проводили російські МНСники, повідомив радник мера Петро Андрющенко в Telegram.
«Причина та сама — людей заперло уламками будівлі після обстрілу. Тіла загиблих було запаковано в пластикові мешки та вивезено для поховання в братьску могилу в с.Старий Крим. Ідентифікації не проводилось, та місцеві кажуть, що особливо ідентифікувати не було чого з огляду на стан тіл», – написав він.
Старий Крим – селище в Донецькій області, що в 5 кілометрах від Маріуполя. Це лише одне з щонайменше чотирьох місць, куди окупанти звозять тіла убитих ними мешканців міста. Людей хоронять у траншеях. Перші викопані траншеї на території Старокримського кладовища з’явилися 24 березня – вже після того, як селище було окуповане російськими військовими. // LB.ua