У Міноборони прокоментували інформацію про наступ окупантів на Сході

На Сході на окремих напрямках російські угрупування мають тимчасовий успіх. Однак, говорити про наступ противника і відступ Збройних сил України не можна.

Про це повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник під час брифінгу, передає УНН.

«Безумовно на деяких окремих напрямках російські угрупування мають тимчасові тактичні успіхи, в принципі це не є таємницею. Але те, що українські війська там відступають це абсолютно неправильне трактування цих дій», — розповів Мотузяник.

За його словами, ЗСУ ведуть маневрену оборону на окремих ділянках фронту – змінюють позиції, відходять в сторону, за сприятливих умов проводять контрнаступ.

«Ми маємо за широку мету – звільнити всю територію нашої країни. Рано чи пізно це відбудеться», — сказав він.

Мотузяник наголосив, що ситуація на Донбасі дуже динамічна і швидко змінюється. Однак, ЗСУ контролюють важливі шляхи постачання зброї.