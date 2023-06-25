У Міноборони розповіли кому і скільки передбачено виплат при підписанні контракту зі ЗСУ
У Міністерстві оборони розповіли про порядок виплати одноразової грошової допомоги в разі підписання контракту зі ЗСУ.
У Міноборони уточнили, що для військових рядового складу виплачується 21 472 грн допомоги; для сержантського та старшинського складу – 24 156 грн; для осіб офіцерського складу – 26 840 грн.
У Міноборони наголосили, що ці суми виплачуються одразу.
Там пояснили, що грошова допомога передбачена військовим:
- які приймаються на посади рядового складу строком на 3 роки;
- на посади сержантського та старшинського складу на 3 роки й більше;
- офіцерського – рік і більше;
- на 5 років і більше – призначенні на посади сержантського, старшинського та офіцерського складу після закінчення ВВНЗ.
“Щоб отримати допомогу, потрібно написати рапорт на ім’я командира”, – зазначили у Міноборони.
Також у відомстві розповіли, в яких випадках грошова допомога не виплачується. Зокрема:
- особам рядового складу, які під час служби за контрактом уклали інший – на посаду сержантського та старшинського складу;
- особам сержантського та старшинського складу, яких під час дії контракту прийнято на службу за контрактом осіб офіцерського складу.
- особам офіцерського складу, які під час проходження кадрової служби підпишуть контракт.
Грошові виплати військовим
10 квітня військовим повернули доплати у 30 тис. грн. Виплати у 100 тис. грн на місяць збережені захисникам, які воюють на передньому краї, а 30 тис. грн виплачується військовим, які виконують завдання в районах бойових дій, але не беруть участі в боях. Водночас, якщо військовослужбовці перебувають поза зоною бойових дій, у тилу, то додаткові бойові виплати їм не нараховуються. // УНІАН
Tweet