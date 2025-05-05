У Москві в день репетиції параду «лягли» всі мобільні оператори
Жителі російської столиці Москви у понеділок, 5 травня, поскаржились на масштабні проблеми з мобільним зв’язком та інтернетом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.
Проблеми зі зв’язком спостерігались у всіх мобільних операторів. Очевидці скаржаться на збої в роботі мобільного зв’язку та інтернету операторів Т2, МТС і “Білайн”, найбільше скарг із Москви.
Також росіяни скаржаться на проблеми у Telegram: месенджер погано працює на телефонах: не приходять сповіщення.
За словами жителів Москви, проблеми почалися саме в момент проведення репетиції. Сьогодні у Росії відбувається репетиція параду, який пройде 9 травня.
Також росіяни почали отримувати повідомлення про причини збоїв.
“Можливі обмеження доступу до Інтернету у зв’язку із забезпеченням безпеки святкових заходів, що проходять”, – заявила російська влада.