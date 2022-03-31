У НАТО побачили ознаки підготовки Росії до нового наступу

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Завдання Кремля з початку вторгнення в Україну не змінилися.

Росія не відводить, а перегруповує свої війська в Україні. Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив 31 березня, коментуючи заяви Москви про «кардинальне зниження інтенсивності бойових дій» на Київському та Чернігівському напрямах.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг: Горбачеву не давали обещаний не расширять альянс - BBC News Русская служба

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За словами Столтенберга, Альянс поки що не переконаний, що Росія вела сумлінні переговори у Стамбулі, оскільки воєнні завдання Кремля з початку вторгнення в Україну не змінилися, передає ВВС.

Після закінчення російсько-українських переговорів у Стамбулі представник міністерства оборони РФ заявив про кардинальне зниження інтенсивності бойових дій на Київському та Чернігівському напрямах.

«Згідно з даними нашої розвідки, російські підрозділи не відводяться, вони переміщуються на нові позиції. Росія намагається перегрупувати їх, посилити та переозброїти для наступу на Донбасі», – сказав Столтенберг, виступаючи перед журналістами у Брюсселі.

«Водночас Росія продовжує чинити тиск на Київ та інші міста. Тож ми очікуємо на нові наступальні операції, які принесуть ще більше страждань. Ми не бачимо справжніх змін у російських завданнях… Вони продовжують домагатися здійснення своїх цілей у воєнний спосіб», – наголосив генсек НАТО.

Він додав, що союзники по НАТО продовжуватимуть постачати зброю Україні настільки довго, наскільки потрібно. // LB.ua

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