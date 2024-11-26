У ніч на 26.11.24 збито 76 російських БПЛА

У ніч на 26 листопада 2024 року (із 19.30 25 листопада) окупанти атакували Україну балістичними ракетами «Іскандер-М» із Воронезької та Курської областей.

Під час нічної атаки ворог випустив рекордну кількість ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників невстановленого типу із напрямків — Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф.

Радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 192 повітряних цілей:

– 4 балістичні ракети «Іскандер-М»;

– 188 ворожих БпЛА.

До відбиття нападу залучалися авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09.00 протиповітряною обороною збито 76 ворожих безпілотників у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій, Чернівецькій, Тернопільській, Рівненській, Запорізькій, Дніпропетровській, Одеській та Миколаївській областях.

95 БпЛА — локаційно втрачено, імовірно через активну протидію РЕБ Сил оборони, 5 безпілотників полетіли у бік Білорусі.

На жаль, є влучання в об’єкти критичної інфраструктури, також через масовану атаку БпЛА у кількох регіонах пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки. Попередньо обійшлось без жертв та постраждалих.

Інформація оновлюється.

Тримаймо небо!

Разом – до перемоги!

Командування Повітряних Сил