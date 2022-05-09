Окупанти з Криму обстріляли Одещину надзвуковими ракетами «Онікс»
Супротивник продовжує нищити об’єкти інфраструктури Одеської області, зазначили у міськраді.
Окупанти завдали ракетний удар по Одеській області чотирма ракетами типу «Онікс» з ракетного комплексу «Бастіон».
Супротивник обстріляв Одеську область з території захопленого Криму, повідомили в Одеській міськраді, посилаючись на дані оперативного командування «Південь».
«По Одещині завдано ракетний удар чотирма ракетами типу «Онікс» з ракетного комплексу «Бастіон» в… Криму», — зазначила влада.
У міськраді додали, що окупанти продовжують нищити об’єкти інфраструктури області й психологічно тиснути на мирних жителів.
«…дуже висока ймовірність продовження ракетних атак по регіону. Не нехтуйте попередженнями про небезпеку. Будьте пильними і обережними», — попередили у міськраді. // УНІАНTweet