У Нікополі російські загарбники вдарили дроном в автобус з людьми

Ворог вдарив по найбільш жвавій автодорозі міста. Близько 06:25 дрон поцілив по проїжджій частині – уламки полетіли у громадський транспорт. Внаслідок атаки були поранені люди, серед яких – 7-річна дівчинка. Всім їм надана необхідна медична допомога.

31 травня окупаційні війська також били по Нікополю та Покровській сільській територіальній громаді. На щастя, в той день минулося без значних пошкоджень та людських жертв.

Відомості про злочини рф внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області за матеріалами Нікопольського РУП