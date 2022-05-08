Рашисти завдали удару по лікарні в Оріхові на Запоріжжі

Російські окупанти вчора, 7 травня, завдали удару по лікарні в Оріхові Запорізької області.

Про це повідомляє УНН із посиланням на Запорізьку ОВА.

«Близько 21:00 російські війська завдали удару по лікарні міста Оріхів. Ворог хотів добити поранених та вбити мирних лікарів», — ідеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, лікарня на момент обстрілу була порожня.

Зараз проводять роботи з відновлення вцілілих корпусів Оріхівської лікарні.