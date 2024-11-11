Вода йде по селах. Росіяни зруйнували дамбу Курахівського водосховища

Російські війська вранці 11 листопада обстріляли Курахове Донецької області. Внаслідок чого було зруйновано Тернівську дамбу Курахівського водосховища.

За даними джерел “Новин Донбасу”, вода у річці Вовча піднялася наразі вже на 1 метр. У селах, що розташовані вздовж течії річки, фіксують підйом води.

“Нам відомо, що йде вода по селах, що розташовані біля Тернівської дамби. Характер пошкодження, критичність підтвердити не можемо. Огляд дамби не можемо здійснити через постійні обстріли станом на зараз”, – повідомив “Суспільному” начальник Курахівської МВА Роман Падун.

За його словами, є дані, що вода підступає до населених пунктів Великоновосілківської громади.

“Ми маємо по інших населених пунктах Великоновосілківської громади, що там йде вода оскільки, якщо шлюзи відкриваються. То ми констатуємо те, що дамба, ймовірно, пошкоджена”, – додав Падун.

Зазначається, що огляд місця “прильоту” ускладнений через активні бої на Покровському та Курахівському напрямках.

Залежно від ступеня пошкодження дамби існує ризик часткового підтоплення населених пунктів, розташованих нижче за річкою Вовчою: це села Старі Терни, Улакли, Константинополь, Андріївка, Олексіївка, Богатир, Зелений Кут, Новоукраїнка та низки населених пунктів у Дніпропетровській області.