У Новій Каховці окупанти викрали молоду тренерку з футболу

Рашистські окупанти в цивільному одязі з георгіївськими стрічками викрали у Новій Каховці молоду дівчину – тренера з футболу.

Про це інформує у Facebook Каховська міська рада, пише УНН.

«Сьогодні, 9 травня, біля під’їзду свого будинку на пр. Дніпровському біля 16:00 години групою людей в цивільному одязі з георгіївськими стрічками було забрано молоду дівчину Петрову Ірину Володимирівну, 1983 р.н», — повідомили у міськраді.

Зазначається, що, зі слів очевидців, чоловіки були в неверезому стані і примусово відвели дівчину до відділення поліції, де вона зараз і знаходиться.

Петрова Ірина працює спортивним тренером з футболу, зазначили у міськраді.