У Пентагоні назвали терміни передачі ЗСУ БМП Bradley

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Навчання на Bradley проходитиме у Німеччині на базі загальновійськової підготовки у Графенвері, Баварія.

У Пентагоні вважають, що Збройні Сили України отримають бойові машини піхоти Bradley протягом наступних кількох тижнів.

Українців навчать використовувати БМП Bradley   / фото wikimedia.org

БМП Bradley / фото wikimedia.org

На брифінгу речник Міноборони США бригадний генерал Пет Райдер, заявив, що Штати надаватимуть військову допомогу Україні не лише для оборони, а й для звільнення її території.

“Ми продовжимо працювати так швидко, як тільки зможемо. Ми не збираємося оголошувати заздалегідь, коли саме ці системи надійдуть. І точно українці, я впевнений, покажуть їх, як тільки вони опиняться на місці”, — наголосив Райдер.

Він розповів, що навчання українських військових з використання Bradley проходитиме у Німеччині на базі загальновійськової підготовки у Графенвері, Баварія.

Передача БМП Bradley

6 січня Білий дім оголосив про новий пакет допомоги Україні на суму в понад $3 млрд, до якого увійшли і 50 броньованих машин піхоти Bradley, протитанкові ракети, боєприпаси, бронетранспортери, самохідні гаубиці та інша зброя і боєприпаси.

Пізніше стало відомо, що навчання українських військових з використання нової американської техніки, в тому числі й броньованих машин піхоти Bradley, почнеться наприкінці січня. // УНІАН

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