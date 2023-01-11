У Пентагоні назвали терміни передачі ЗСУ БМП Bradley

Навчання на Bradley проходитиме у Німеччині на базі загальновійськової підготовки у Графенвері, Баварія.

У Пентагоні вважають, що Збройні Сили України отримають бойові машини піхоти Bradley протягом наступних кількох тижнів.

На брифінгу речник Міноборони США бригадний генерал Пет Райдер, заявив, що Штати надаватимуть військову допомогу Україні не лише для оборони, а й для звільнення її території.

“Ми продовжимо працювати так швидко, як тільки зможемо. Ми не збираємося оголошувати заздалегідь, коли саме ці системи надійдуть. І точно українці, я впевнений, покажуть їх, як тільки вони опиняться на місці”, — наголосив Райдер.

Він розповів, що навчання українських військових з використання Bradley проходитиме у Німеччині на базі загальновійськової підготовки у Графенвері, Баварія.

Передача БМП Bradley

6 січня Білий дім оголосив про новий пакет допомоги Україні на суму в понад $3 млрд, до якого увійшли і 50 броньованих машин піхоти Bradley, протитанкові ракети, боєприпаси, бронетранспортери, самохідні гаубиці та інша зброя і боєприпаси.

Пізніше стало відомо, що навчання українських військових з використання нової американської техніки, в тому числі й броньованих машин піхоти Bradley, почнеться наприкінці січня. // УНІАН