У північній частині Вовчанська окупанти розстріляли цивільного, – МВС
У північній частині Вовчанська Харківської області, де йдуть активні бойові дії, російські військові беруть місцевих мешканців у полон. Наразі вже відомо про перші розстріли цивільних російськими військовими.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МВС Ігоря Клименка в Telegram.
“Відомо про перші розстріли цивільних російськими військовими. Зокрема, один із мешканців Вовчанську намагався втекти пішки, відмовився виконувати команди загарбників – росіяни його вбили”, – інформує Клименко.
За фактами порушення правил та звичаїв війни слідчі Національної поліції у Харківської області розпочали кримінальне провадження.
“Евакуаційні групи Національної поліції України продовжують працювати у Вовчанську попри інтенсивні бойові зіткнення та намагаються забезпечити подальшу евакуацію людей”, – зауважує він.