У північній частині Вовчанська окупанти розстріляли цивільного, – МВС

У північній частині Вовчанська Харківської області, де йдуть активні бойові дії, російські військові беруть місцевих мешканців у полон. Наразі вже відомо про перші розстріли цивільних російськими військовими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МВС Ігоря Клименка в Telegram.

Як зазначив Клименко, за оперативною інформацією станом на зараз, російські військові, які намагалися закріпитись у місті, не дозволяли місцевим мешканцям евакуйовуватися: людей почали викрадати та зганяти до підвалів.