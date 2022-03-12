У полон взято бойовика російської приватної військової компанії «Вагнер» (відео)

У полоні СБУ – бойовик російської приватної військової компанії «Вагнер»

Він хизується своїм бойовим досвідом, успішними операціями в Сирії та на Донбасі у 2014-2015 роках.

Окупант вірив у казку й тепер: «…нам сказали, что мирное население будет встречать нас с улыбкой на лице и наша задача — освободить их от фашистов».

Втім Україна зразка 2022 року — зовсім інша держава, і наші військові здатні знищити навіть найпрофесійніших окупантів.

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Цього «вагнерівця», наприклад, схопили під час розвідки в районі Новоукраїнки, коли він прокладав маршрут для основних сил загарбників. Ті хотіли вийти на Херсон через Донецький напрямок.

Але для окупантів в Україні відкритий тільки один напрямок…

Тримаємо стрій! Разом переможемо!

СБУ