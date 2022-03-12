У полон взято бойовика російської приватної військової компанії «Вагнер» (відео)
У полоні СБУ – бойовик російської приватної військової компанії «Вагнер»
Він хизується своїм бойовим досвідом, успішними операціями в Сирії та на Донбасі у 2014-2015 роках.
Окупант вірив у казку й тепер: «…нам сказали, что мирное население будет встречать нас с улыбкой на лице и наша задача — освободить их от фашистов».
Втім Україна зразка 2022 року — зовсім інша держава, і наші військові здатні знищити навіть найпрофесійніших окупантів.
Цього «вагнерівця», наприклад, схопили під час розвідки в районі Новоукраїнки, коли він прокладав маршрут для основних сил загарбників. Ті хотіли вийти на Херсон через Донецький напрямок.
Але для окупантів в Україні відкритий тільки один напрямок…
Тримаємо стрій! Разом переможемо!