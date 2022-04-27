У разі примусової депортації подбайте про інформаційну безпеку!

ЦПД при РНБО України попереджає: у разі примусової депортації слід подбати про інформаційну безпеку!

Очистіть телефон та соцмережі від провокаційних фото та відео. Також бажано очистити книгу контактів, щоб уникнути шантажу та фейкових розсилок рідним.

Залиште записку з інформацією, яку ви знаєте на поточний час: в якому напрямку вас везуть, яким авто, час та місце виїзду, приблизну кількість людей з вами. Залишити записку краще на вулиці, без прив’язки до адреси.

Якщо ви вже опинилися за межами України та у вас немає при собі жодного пристрою для зв’язку, попросіть у людей, яким ви можете довіряти, про доступ до соцмереж та напишіть смс із вашими координатами рідним чи друзям, які зможуть допомогти. Опишіть місце перебування та приблизну кількість людей, яких вивезли з вами. Після доставки цього повідомлення зітріть його, вийдіть із соцмережі чи месенжера та очистіть історію браузера. Так ви убезпечите і себе і людину, яка вам допомогла.

Центр протидії дезінформації