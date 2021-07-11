Для впливу на населення тимчасово окупованих територій Росія використовує спеціально створені соціокультурні фонди та центри

За інформацією ГУР МО України, одним з інструментів “м’якої сили” російської окупаційної адміністрації є фонд “Русский мир”. Головою опікунської ради фонду призначено заступника керівника Адміністрації Президента РФ і основного реалізатора політики Росії на українському напрямі Дмитра Козака.

Під прикриттям цього фонду на тимчасово окупованій території сходу України було відкрито представництво так званого міжнародного культурного проєкту “Русский центр”, який координує роботу місцевих органів для здійснення гуманітарної та культурної агресії проти України.

Воєнна розвідка України відзначає, що основні зусилля так звані гуманітарні підрозділи країни-окупанта спрямовують на повне знищення національної ідентичності українського населення на тимчасово окупованих територіях. Це – викорінення української мови та культури в усіх сферах життєдіяльності місцевого населення, впровадження російських стандартів освіти у місцевих навчальних закладах, насадження викривлених історичних фактів щодо історії регіону, подальше ментальне зближення мешканців ОРДЛО з населенням РФ.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України