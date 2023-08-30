Двоє загиблих та троє травмованих внаслідок російської ракетної атаки на Київ

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 30 серпня 2023 року близько 5:20 збройні сили рф, порушуючи закони та звичаї війни, здійснили збройний напад із застосуванням ракетного озброєння на обʼєкти цивільної інфраструктури в м. Києві.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки загинуло двоє працівників товариства. Ще три людини отримали поранення різного ступеня важкості, двох з них госпіталізовано.

На місцях подій правоохоронці проводять огляди та документують чергові воєнні злочини рф.

Досудове розслідування – ГУ СБУ в м. Києві та Київській області.

Київська міська прокуратура