Сили опору у Мелітополі підірвали авто з окупантами
Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує — 14 січня 2024 року на вулиці Гоголя у тимчасово окупованому Мелітополі пролунав потужний вибух.
Внаслідок проведеного силами українського опору спеціального заходу був підірваний автомобіль російських загарбників УАЗ “Patriot”.
Разом з московським позашляховиком ураження зазнали четверо окупантів.
Прилеглі до місця події вулиці перекрили, приїхало декілька автомобілів з медиками.
Утім, за попередньою інформацією, лікарі знадобились не всім. Точна кількість безповоротних і санітарних втрат ворога уточнюється.
Слава Україні!
Головне управління розвідки Міністерства оборони УкраїниTweet