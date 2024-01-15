Сили опору у Мелітополі підірвали авто з окупантами

Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує — 14 січня 2024 року на вулиці Гоголя у тимчасово окупованому Мелітополі пролунав потужний вибух.

Внаслідок проведеного силами українського опору спеціального заходу був підірваний автомобіль російських загарбників УАЗ “Patriot”.

Разом з московським позашляховиком ураження зазнали четверо окупантів.

Прилеглі до місця події вулиці перекрили, приїхало декілька автомобілів з медиками.

Утім, за попередньою інформацією, лікарі знадобились не всім. Точна кількість безповоротних і санітарних втрат ворога уточнюється.

Слава Україні!

Головне управління розвідки Міністерства оборони України