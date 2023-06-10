США оголосили про додатковий пакет військової допомоги Україні на 2,1 мільярда доларів

У п’ятницю, 9 червня, Міністерство оборони США оголосило про виділення Україні додаткової допомоги в розмірі 2,1 мільярда доларів, що включає засоби протиповітряної оборони та боєприпаси.

Про це повідомляє Reuters.

Міністерство оборони повідомляє, що пакет допомоги включає додаткові боєприпаси для систем ППО Patriot, артилерійські снаряди, дрони AeroVironment, ракетну систему з лазерним наведенням та інші боєприпаси.

Кошти Агентства США з міжнародного розвитку (USAI) будуть використані для закупівлі зброї, що дозволить адміністрації президента Джо Байдена купувати зброю, а не вилучати її зі запасів США.

Постачання озброєнь залежить від їх наявності та термінів виробництва.

Вчора, 8 червня, на пресконференції з британським прем’єр-міністром Ріші Сунаком Байден заявив, що Вашингтон може мати необхідне фінансування для підтримки України “стільки, скільки буде потрібно”.

У заяві Міністерства оборони сказано, що останнє оголошення “ілюструє постійну відданість як критично важливим короткостроковим можливостям України, так і довгостроковій здатності Збройних сил України захищати свою територію та стримувати російську агресію в довгостроковій перспективі”.

Загалом Сполучені Штати виділили до 40 мільярдів доларів допомоги Україні з моменту вторгнення Росії 24 лютого 2022 року. // Букви