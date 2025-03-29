З окупації вдалося повернути ще п’ятьох українських дітей

Серед них, зокрема, 12-річна дівчинка, батько якої перебуває в російському полоні.

Із тимчасово окупованих територій вдалося повернути ще п’ятьох українських дітей, повідомив омбудсман Дмитро Лубінець у суботу, 29 березня.

Вік дітей — від 11 до 16 років, їх повернули з тимчасово окупованих територій Криму, Донецької, Луганської та Запорізької областей.

Серед дітей, яких вдалося повернути, зокрема, 12-річна дівчинка, батько якої перебуває в російському полоні. За три роки повномасштабного вторгнення РФ в Україну дитина, чиї батьки розлучені, двічі змінила місце проживання, мала конфлікти з матір’ю.

За словами Лубінця, у дівчинки за останній рік значно погіршився стан психічного й фізичного здоров’я. Опіку над дитиною оформила бабуся — надалі дівчинці надаватимуть усю необхідну допомогу.

Ще серед дітей, яких повернули, хлопчик, який проживав на тимчасово окупованих територіях із батьком і систематично страждав від жорстокого поводження. Попри факти фізичного насильства батька проти дитини, “місцеві” псевдосоцслужби не поспішали допомагати хлопчику. За словами Лубінця, мама дитини намагалася самостійно вивезти хлопчика, втім, спроби були невдалими.

Дітей повернули за посередництва незмінного партнера — Катару. Повернення здійснили в межах реалізації затвердженого плану дій українського президента Bring Kids Back UA.

Лубінець додав, що представники Офісу омбудсмана постійно комунікували з заявниками й допомагали їм в оформленні необхідних документів для повернення дітей. Омбудсман пообіцяв працювати й надалі, щоб повернути додому всіх депортованих і примусово переміщених ворогом дітей. // Дзеркало тижня