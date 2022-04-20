На Харківщині ЗСУ вдарили по дивізії окупантів, є втрати серед її командування

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Українські сили оборони завдали важких втрат командному складу 2 мотострілецької дивізії окупантів під час боїв у Харківській області.

Про це повідомив журналіст Роман Цимбалюк.

ЗСУ розбили дивізію окупантів на Харківщині / фото REUTERS

Фото REUTERS

«Продовжує надходити інформація про втрати серед командного складу 2 мотострілецької дивізії (в/ч 23626, Калінінець, Московська область) під час проведення «спеціальної військової операції» у Харківській області», — пише Цимбалюк.

За даними журналіста:

  • заступник командира 2 мсд підполковник Смирнов Андрій – тяжко поранений;
  • командир 1 мотострілецького полку (в/ч 31135, Калінінець) 2 мсд, підполковник Межуєв Денис – загинув;
  • командир 15 мотострілецького полку (в/ч 31134, Калінінець) 2 мсд, полковник Харитонов – важко поранений.

УНІАН

 

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