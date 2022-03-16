Бійці 93-ї ОМБр знищили гаубичний дивізіон окупанта 2С19 «Мста-С» на Сумщині

Військовослужбовці 93-ї ОМБр Холодний Яр знищили гаубичний дивізіон окупанта 2С19 «Мста-С» на площі залізничного вокзалу у Тростянці на Сумщині.

Про це УНН повідомляє з посиланням на Сухопутні війська ЗС України.

“Бійцям 93-ї ОМБр Холодний Яр вночі вдалося ювелірно знищити гаубичний дивізіон окупанта 2С19 «Мста-С». Ворог розмістив знаряддя на площі залізничного вокзалу у Тростянці на Сумщині. Уразити техніку окупанта і не завдати серйозних руйнувань цивільній інфраструктурі було непростим завданням. Утім, холодноярцям вдалося! Результати оцініть самі”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що на другому відео — знищення ворожої техніки у тому ж районі.