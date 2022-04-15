 У РФ зупиняється виробництво нових танків через відсутність імпортних комплектуючих та фінансів

На російському «Уралвагонзаводі» намагаються подолати кризу, що виникла внаслідок введених санкцій. «Уралвогонзавод» (Нижній Тагіл) це російський виробник бронетехніки, в першу чергу – основного танку РФ «Т-72».

Від початку війни в Україні підприємство зіштовхнулось з численними фінансовими проблемами. Збільшення відсоткових ставок за кредитами, відсутність коштів для обслуговування валютних кредитів, підвищення цін та матеріали та комплектуючі (зокрема, броньована сталь) – ці та інші проблеми значно ускладнили виробництво більшості видів військової техніки.

Попри широко розрекламоване «імпортозаміщення» РФ не спроможна самостійно продовжувати випуск високотехнологічної зброї без продовження постачань імпортних комплектуючих.

Відтак, завод вимушений шукати розв’язання фінансових проблем, в тому числі вимагаючи стовідсоткової передплати за державними контрактами. Зупиняється виробництво нової техніки, в тому числі танків «Т-90» і «Т-14» (Армата).

Створений «оперативний штаб» основним напрямком роботи визначив ремонт пошкодженої у війні з Україною військової техніки.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України