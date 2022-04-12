Росія вночі вдарила ракетою по Хмельницькій області
У результаті атаки жертв немає.
У ніч проти 12 квітня росіяни вдарили ракетою по Хмельницькій області.
Про це у Telegram-каналі повідомив голова Хмельницької обласної Військової адміністрації Сергій Гамалій.
За його словами, удар було завдано по інфраструктурному об’єкту на території регіону. У результаті сталася пожежа, її вже ліквідували. На щастя, жертв немає.
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«48 день війни. Україна є, Україна бореться, Україна переможе! — зазначив Гамалій. — Не ігноруйте сигнали тривоги! Використовуйте укриття!».