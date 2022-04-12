Росія вночі вдарила ракетою по Хмельницькій області

У результаті атаки жертв немає.

У ніч проти 12 квітня росіяни вдарили ракетою по Хмельницькій області.

Про це у Telegram-каналі повідомив голова Хмельницької обласної Військової адміністрації Сергій Гамалій.

За його словами, удар було завдано по інфраструктурному об’єкту на території регіону. У результаті сталася пожежа, її вже ліквідували. На щастя, жертв немає.

«48 день війни. Україна є, Україна бореться, Україна переможе! — зазначив Гамалій. — Не ігноруйте сигнали тривоги! Використовуйте укриття!».

УНІАН