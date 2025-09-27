У російській Чувашії через дроновий удар зупинено роботу нафтоперекачувальної станції

Як пишуть ЗМІ, йдеться про станцію “Тіньговатово”.

Глава Чувашії Олєг Ніколаєв поскаржився на наліт українських дронів на селище Конар Цивільського округу. У своєму Telegram він написав, що дрони вдарили по нафтоперекачувальній станції.

За версією Ніколаєва, загрози для населення немає, як немає і постраждалих. Він стверджує, що об’єкту завдано нібито незначного удару, проте роботу станції все ж зупинили.

“Уся система екстреного реагування працює в посиленому режимі, ми тримаємо ситуацію під повним контролем і вживаємо всіх необхідних заходів задля безпеки регіону та мешканців”, – стверджує Ніколаєв.

“Радіо Свобода” зазначає, що в селищі Конар розташована нафтоперекачувальна станція “Тіньговатово”. Це частина трубопроводу “Альметьєвськ – Горький I, II, III”. Станція належить компанії “Транснефть – Прикам’я”.

Нагадаємо, що в тимчасово окупованому Криму на АЗС повністю зникли всі марки бензину через удари сил оборони України по російських НПЗ. Глава окупаційної “адміністрації” Сергій Аксьонов закликав місцевих жителів “набратися терпіння” і пояснив брак палива “зниженням виробництва на нафтопереробних заводах РФ”.

При цьому українська Служба зовнішньої розвідки повідомляє про масове припинення роботи автозаправних станцій у Росії. Кожна 50-та АЗС у країні припинила продаж бензину. За останні два місяці кількість заправок скоротилася на 360 об’єктів (що становить 2,6% від загальної кількості). // Дзеркало тижня