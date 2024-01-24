У російському Туапсе краї горить нафтобаза, повідомляється про удар безпілотників (відео)
Загоряння сталося біля нафтопереробного заводу “Роснефть”.
У місті Туапсе Краснодарського краю РФ у середу ввечері після вибухів спалахнула пожежа в районі нафтобази. Про це повідомляють місцеві пабліки. Вони також публікують відео та фото з місця пожежі.
За словами очевидців, загоряння сталося поблизу нафтопереробного заводу “Роснефть”.
“Аж будинок затремтів. Жителі Туапсинського району повідомляють про роботу ППО над акваторією Чорного моря”, – пишуть у соцмережах.
Зазначається, що причиною загоряння міг стати удар безпілотників. // Дзеркало тижняTweet