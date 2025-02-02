У російському Волгограді дрони атакували місцевий НПЗ
У ніч на 3 лютого в російському Волгограді прогриміли вибухи. Невідомі дрони нібито атакують НПЗ, що належить “Лукойлу”.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали і канал керівника ЦПД Андрія Коваленка.
“Важливо, щоб він припинив виробляти бензин, дизель, авіаційне паливо і забезпечувати російську армію злочинців”, – додав він.
Нагадаємо, кілька днів тому Генштаб ЗСУ підтвердив, що в ніч на 31 січня українські військові атакували нафтопереробний завод “Лукойлу” у Волгоградській області РФ.
“Цей НПЗ за проєктною потужністю входить до десятки найбільших нафтопереробних заводів Росії і задіяний у забезпеченні окупаційної армії РФ”, – уточнили тоді в Генеральному штабі ЗСУ.