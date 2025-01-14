У Росії після атаки дронів масштабні пожежі в Казані та Енгельсі
Росавіація обмежила польоти в аеропортах Пензи, Ульяновська, Калуги, Тамбова та Саратова.
Російська місцева влада та ЗМІ заявляють про атаку українських безпілотників на Казань (Татарстан) та Енгельс Саратовської області вранці 14 січня. Про це повідомляє “Радіо Свобода”.
Місцеві жителі та телеграм-канали повідомляли про велику пожежу в районі заводу “Казань Оргсінтез” – виробника пластиків високої міцності. Mash та Baza пишуть, що українські безпілотники “спробували атакувати” завод, на територію якого впали уламки, публікуючи при цьому відео сильної пожежі.
Влада Татарстану стверджує, що внаслідок атаки дронів у передмісті Казані спалахнула газова цистерна, яку вже загасили. Наразі в аеропорту Казані запровадили тимчасові обмеження. Росавіація також обмежила польоти в аеропортах Пензи, Ульяновська, Калуги, Тамбова та Саратова.
В Енгельсі безпілотники атакували промисловий об’єкт, почалася пожежа. Місцеві жителі розповіли, що після удару спалахнула нафтобаза. Голова регіону Роман Бусаргін повідомив, що внаслідок атаки “пошкоджене промислове підприємство”. Яке саме, він не уточнив. Раніше “промисловим підприємством” Бусаргін називав і нафтобазу Росрезерву, яку атакували українські безпілотники тиждень тому. Під час гасіння пожежі загинули двоє співробітників МНС.
Губернатор Орловської області Андрій Кличков заявляв, що в регіоні в ніч проти вівторка було збито 17 українських безпілотників. У Тульській області звітують про збиття 16 дронів, у Ростовській – 14. Про наслідки не повідомляється.
Керівник українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко також повідомив про влучання в об’єкти в містах Саратов, Енгельс Саратовської області, Казань, Брянськ, Тула.
“Цілі в Енгельсі, Саратові, Казані, Брянську, Тулі, серед яких заводи з виробництва компонентів і речовин для зброї, НПЗ, нафтобаза, склади та ППО РФ”, – написав Коваленко в Telegram.
За його словами, було влучання по казанському заводу “Оргсінтез”, який “є стратегічним об’єктом, що має безпосереднє значення для ВПК РФ”.
“Саратов. Діряве російське ППО продовжує пропускати удари по стратегічних об‘єктах російської економіки. НПЗ, нафтобази, заводи з виробництва компонентів для зброї, все те, без чого російська армія не здатна буде воювати інтенсивно, а російська економіка – забезпечувати сталі військові потреби”, – додав Коваленко і опублікував відео вибуху та пожежі.