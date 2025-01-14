У Росії після атаки дронів масштабні пожежі в Казані та Енгельсі

Росавіація обмежила польоти в аеропортах Пензи, Ульяновська, Калуги, Тамбова та Саратова.

Російська місцева влада та ЗМІ заявляють про атаку українських безпілотників на Казань (Татарстан) та Енгельс Саратовської області вранці 14 січня. Про це повідомляє “Радіо Свобода”.

Місцеві жителі та телеграм-канали повідомляли про велику пожежу в районі заводу “Казань Оргсінтез” – виробника пластиків високої міцності. Mash та Baza пишуть, що українські безпілотники “спробували атакувати” завод, на територію якого впали уламки, публікуючи при цьому відео сильної пожежі.

Влада Татарстану стверджує, що внаслідок атаки дронів у передмісті Казані спалахнула газова цистерна, яку вже загасили. Наразі в аеропорту Казані запровадили тимчасові обмеження. Росавіація також обмежила польоти в аеропортах Пензи, Ульяновська, Калуги, Тамбова та Саратова.

В Енгельсі безпілотники атакували промисловий об’єкт, почалася пожежа. Місцеві жителі розповіли, що після удару спалахнула нафтобаза. Голова регіону Роман Бусаргін повідомив, що внаслідок атаки “пошкоджене промислове підприємство”. Яке саме, він не уточнив. Раніше “промисловим підприємством” Бусаргін називав і нафтобазу Росрезерву, яку атакували українські безпілотники тиждень тому. Під час гасіння пожежі загинули двоє співробітників МНС.