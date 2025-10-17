У Росії до тривалих термінів ув’язнення засудили 15 полонених бійців батальйону «Айдар»

У Росії до тривалих термінів ув’язнення – від 15 до 21 року – засудили 15 українських військовополонених з батальйону “Айдар”.

Джерело: Reuters

Російський суд визнав українських воїнів винними в участі у “терористичній організації” та засудив до ув’язнення у колонії суворого режиму.

Зазначається, що росіяни засудили українських воїнів, які потрапили у полон ще у 2022 році. Судовий процес над ними відбувався за зачиненими дверима у військовому суді Ростова-на-Дону.

Правозахисні групи, зокрема російський “Меморіал”, стверджують, що переслідування цих військових є порушенням Женевських конвенцій про поводження з військовополоненими.

Росія відкидає це, оскільки звинувачення ґрунтувалися на ймовірній діяльності, що тривала до початку повномасштабної війни між двома країнами у 2022 році. Бійцям не було пред’явлено звинувачень у воєнних злочинах.

“Айдар” був одним із десятків добровольчих батальйонів, що виникли в Україні після того, як у 2014 році спалахнули бойові дії з підтримуваними Росією угрупованнями, які оголосили про сепаратистські “республіки” на сході країни.

Ці підрозділи пізніше були включені до складу Збройних сил України.

Звинувачення стосувалися періоду з серпня 2014 року по березень 2022 року. Бійців звинуватили в участі в забороненій терористичній групі та вчиненні дій, спрямованих на “насильницьке захоплення влади та повалення конституційного ладу Російської Федерації”.

Російське новинне видання Mash цитувало адвоката обвинувачених, який повідомив, що двоє з них визнали свою провину, але інші 13 планують подати апеляцію. // Букви