У Росії знищено винищувач Су-30 і три локомотиви
14 грудня 2024 року у місті кримськ краснодарського краю держави-агресора росії прямо на аеродромі згорів ворожий винищувач Су-30. А днем раніше, 13 грудня, руйнівна пожежа у місті краснодар вивела з ладу три російські залізничні локомотиви.
Вказані військові об’єкти агресор використовував у злочинній війні проти України.
ГУР МО України нагадує ― за кожен здійснений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата.
Слава Україні!
Головне управління розвідки Міністерства оборони УкраїниTweet