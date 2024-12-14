У Росії знищено винищувач Су-30 і три локомотиви

14 грудня 2024 року у місті кримськ краснодарського краю держави-агресора росії прямо на аеродромі згорів ворожий винищувач Су-30. А днем раніше, 13 грудня, руйнівна пожежа у місті краснодар вивела з ладу три російські залізничні локомотиви.

Вказані військові об’єкти агресор використовував у злочинній війні проти України.

ГУР МО України нагадує ― за кожен здійснений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата.

Слава Україні!

Головне управління розвідки Міністерства оборони України