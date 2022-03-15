У Рубіжному ворог зруйнував інтернат, лікарню, три школи. Є жертви

У Рубіжному Луганської області ворог зруйнував інтернат для дітей з вадами зору, міську лікарню, три школи та інші «військові об’єкти». Під обстрілами загинули чотири людини.

Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай у Telegram, пише УНН.

«У Рубіжному ворог зруйнував інтернат для дітей з вадами зору «Кришталик», міську лікарню та три школи. Загинули чотири людини», — повідомив голова ОДА.

Гайдай вказує: обстріли мирного населення на Луганщині не припиняються. «Руйнування інфраструктури та житлового сектору катастрофічні. Палаючі будинки у Попасній, Рубіжному, Сєвєродонецьку, на вулицях нерозірвані снаряди — це сьогоднішні реалії наших міст», — вказав він.

Військові, поліція, рятувальники ДСНС, лікарі та волонтери працюють на межі людських можливостей 24/7, рятуючи людей. В усіх населених пунктах області організовано доставку технічної води та гуманітарної допомоги, зазначив голова ОДА.