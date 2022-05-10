За добу росіяни обстріляли 13 населених пунктів на Донеччині

Поліція розпочала кримінальні провадження

Окупанти вбили та поранили мирних жителів. Руйнувань зазнали щонайменше 39 цивільних об’єктів — житлові будинки, технікум, релігійна споруда, об’єкти життєзабезпечення.

Упродовж минулої доби російські війська вдарили по таких населених пунктах — Маріуполь, Слов’янськ, Краматорськ, Миколаївка, Авдіївка, Залізне, Сіверськ, Мар’їнка, Дробишеве, Нью-Йорк, Адамівка, Ласточкине, Калинове.

Ворог обстрілював мирне населення з авіації, реактивних систем залпового вогню «Град», танків, важкої артилерії, ракетами «повітря-земля».

Поліцейські розпочали досудові розслідування за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Національна поліція України