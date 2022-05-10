За добу росіяни обстріляли 13 населених пунктів на Донеччині
Поліція розпочала кримінальні провадження
Окупанти вбили та поранили мирних жителів. Руйнувань зазнали щонайменше 39 цивільних об’єктів — житлові будинки, технікум, релігійна споруда, об’єкти життєзабезпечення.
Упродовж минулої доби російські війська вдарили по таких населених пунктах — Маріуполь, Слов’янськ, Краматорськ, Миколаївка, Авдіївка, Залізне, Сіверськ, Мар’їнка, Дробишеве, Нью-Йорк, Адамівка, Ласточкине, Калинове.
Ворог обстрілював мирне населення з авіації, реактивних систем залпового вогню «Град», танків, важкої артилерії, ракетами «повітря-земля».
Поліцейські розпочали досудові розслідування за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
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