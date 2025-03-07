СБУ затримала агентурну групу російських спецслужб, яка корегувала повітряні удари по Миколаєву

Служба безпеки нейтралізувала ще одну агентурну групу російських спецслужб у Миколаєві. За результатами комплексних заходів СБУ затримала чотирьох учасників ворожого осередку, які коригували ракетно-дронові удари по місту.

Як встановило розслідування, пріоритетними цілями ворога були запасні командні пункти та логістичні склади Сил оборони, які залучені до бойових дій на південному фронті.

Щоб зібрати координати для вогневого ураження, агенти порізно обходили вулиці та прилеглі райони обласного центру, де фотографували ймовірні локації українських військ.

Також фігуранти відслідковували місця зупинок і техобслуговування військової техніки ЗСУ та Національної гвардії, яка прямувала на передову.

Зібрану інформацію вони месенджером направляли зв’язковому – ворожому «воєнкору» Сергію Лебедєву (псевдонім «Лохматий»), який переховується у Донецьку та працює на фсб і воєнну розвідку рф (більш відому як гру).

Служба безпеки викрила агентурну групу, задокументувала злочини і затримала фігурантів за адресами проживання. Одночасно були проведені комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони.

За даними слідства, всі четверо фігурантів потрапили «у поле зору» представників спецслужб рф, коли публікували прокремлівські коментарі на Телеграм-каналі «Лохматого».

Під час обшуків у них вилучено мобільні телефони із доказами роботи на ворога.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 3 ст. 114-2 (поширення інформації про переміщення або розташування ЗСУ та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує від 12 років ув’язнення до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до функціонування агентурної групи фсб.

Спецоперацію проводили співробітники СБУ у Миколаївській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки України