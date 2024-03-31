У СБУ відреагували на вимогу Росії арештувати Василя Малюка

Насправді РФ може зробити тільки одну варту уваги заяву – оголосити на весь світ про свою поразку у війні проти України та про виведення своїх військ з української землі.

Так прокоментували Укрінформу в пресслужбі Служби безпеки України вимогу МЗС РФ арештувати очільника спецслужби Василя Малюка.

«Будь-які слова російського МЗС є нікчемними. РФ насправді може зробити тільки одну заяву, яка вартує уваги – на весь світ оголосити про свою поразку у війні та про виведення окупаційних військ з української землі. СБУ разом із побратимами із Сил оборони та безпеки робить усе можливе, аби пришвидшити цей час. І наближає Перемогу України щодня», – заявили у СБУ.

У пресслужбі зазначили, що МЗС РФ, намагаючись апелювати до норм міжнародного права, а саме – до Конвенції про боротьбу з тероризмом, забуває, що саме президент РФ Володимир Путін офіційно оголошений у міжнародний розшук, зокрема його чекають в Гаазькому трибуналі за викрадення українських дітей.

«Особливо цинічно заяви про тероризм звучать від самої країни-терориста на фоні річниці звільнення Бучі та звірств, які там чинили росіяни. Ми памʼятаємо кожного загиблого українця і зробимо все, аби ворог отримав справедливу відплату», – зазначили в СБУ.

Раніше ЗМІ повідомили, що МЗС РФ виступило з заявою, у якій вимагає від влади української держави арешту глави СБУ Василя Малюка і звинувачує Україну у терактах на території РФ.