У Севастополі суд визнав загиблими 17 моряків зі знищенного крейсера «Москва»

У Севастополі суд визнав загиблими 17 моряків, які зникли внаслідок загибелі крейсера “Москва” у квітні 2022 року. 16 справ було розглянуто влітку, ще одну у вересні.

Про це повідомляє УНН з посиланням на рос ЗМІ.

Суди проходили за заявами батьків зниклих військовослужбовців, а їхні інтереси представляли військова прокуратура та командування військової частини.

Після загибелі крейсера “Москва” в середині квітня Міноборони РФ заявило, що екіпаж був повністю евакуйований. Однак незабаром члени сімей моряків стали писати в соцмережах про зникнення або загибель своїх рідних, котрі служили на кораблі.

Точна кількість загиблих на крейсері моряків невідома.

Рятувальний пліт на 20 осіб із затонулого російського корабля “Москва” виловив в морі та передав українським прикордонникам екіпаж морського торгового судна.