Найбільші VPN-сервіси відгукнулися на прохання кіберполіції припинити співпрацю з агресором
Сервіси KeepSolid, ProtonVPN, Windscribe, здійснюють фільтрацію трафіку та блокують пропагандистські сайти РФ.
Загалом більше десяти VPN-сервісів надають допомогу кіберполіції, попереджають DDoS-атаки на українські вебресурси.
Крім цього VPN-сервіси Proton, KeepSolid переказують до 30% власних прибутків на потреби української армії.
Сервіс Vpnunlimited надає рік безкоштовного користування своїми послугами для громадян України: https://www.vpnunlimited.com/stop-russian-aggression
Департамент кіберполіції Національної поліції УкраїниTweet