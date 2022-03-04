Найбільші VPN-сервіси відгукнулися на прохання кіберполіції припинити співпрацю з агресором

Сервіси KeepSolid, ProtonVPN, Windscribe, здійснюють фільтрацію трафіку та блокують пропагандистські сайти РФ.

Загалом більше десяти VPN-сервісів надають допомогу кіберполіції, попереджають DDoS-атаки на українські вебресурси.

Крім цього VPN-сервіси Proton, KeepSolid переказують до 30% власних прибутків на потреби української армії.

Сервіс Vpnunlimited надає рік безкоштовного користування своїми послугами для громадян України: https://www.vpnunlimited.com/stop-russian-aggression

Департамент кіберполіції Національної поліції України