У Шостці росіяни вдарили по вокзалу та пасажирському потягу, що їхав до Києва. Близько 30 людей постраждали (відео)

Російські війська вдарили по залізничному вокзалу у Шостці Сумської області та потягу “Шостка-Київ”. В результаті обстрілу є поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Сумської ОВА Олега Григорова та “ Суспільне “.

“Росія атакувала залізничний вокзал у Шосткинській громаді. Ворог прицільно вдарив по цивільній інфраструктурі – у пасажирський потяг сполученням Шостка-Київ”, – зазначив Григоров.

За його словами, в результаті обстрілу постраждали пасажири. На місці працюють рятувальники, медики та всі екстрені служби.

“Розгортається оперативний штаб. Людям надається необхідна допомога, триває рятувальна операція. Масштаби руйнувань і кількість потерпілих уточнюються”, – додав глава Сумської ОВА.

За словами т.в.о. голови Шосткинської РВА, близько 30 людей постраждали через атаку РФ по потягу у Шосткинській громаді. Поранених відвезли у лікарню.

***

Володимир Зеленський згодом повідомив про десятки потерпілих і закликав партнерів до реакції.

“Станом на зараз уже відомо про десятки постраждалих людей. Попередньо в місці удару були і працівники Укрзалізниці, і пасажири. Росіяни не могли не знати, що б’ють по цивільних. І це терор, який світ не має права ігнорувати. Кожного дня Росія забирає життя людей. І тільки сила може примусити їх це припинити. Ми чули рішучі заяви від Європи та Америки, і вже давно час їх усі втілити в реальність. Спільно, разом з усіма, хто не вважає, що вбивства й терор – це нормально. Розмов зараз недостатньо. Потрібні сильні дії”, – наголосив глава депржави.